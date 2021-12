Greffe de tissus humains: partenariat entre Héma-Québec et le CIUSSS du Saguenay

Héma-Québec et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux(CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont associés afin de mieux cibler les donneurs potentiels de tissus humains.

Il s'agit d'une première au Québec.

Si les résultats du projet pilote sont concluants, le modèle pourrait être déployé dans les autres régions de la province. Avec cette initiative, Héma-Québec espère faire augmenter le nombre de donneurs.

L'an dernier, seulement 1% des donneurs de tissus humains au Québec provenaient du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

«Assurément que ce partenariat-là va faire une différence», a affirmé la présidente et cheffe de la direction d'Héma-Québec, Nathalie Fagnan.

La cornée fait partie des tissus les plus demandés dans le réseau de la santé, mais aussi des tissus les plus complexes à prélever en raison de sa durée limitée de conservation.

«Une fois qu'on l'a prélevée, on peut la conserver uniquement pendant 14 jours», a indiqué Mme Fagnan.

Une professionnelle des tissus humains d'Héma-Québec assistera dorénavant les équipes de soins des hôpitaux de la région dans la prise en charge des donneurs potentiels.

«Je me charge de tout le processus administratif donc ça facilite la tâche des équipes de soins, en plus de faire l'intermédiaire entre les familles et Héma-Québec», a expliqué l'agente aux recrutements et prélèvements de tissus, Sonia Caouette.

Elle pourra aussi effectuer le prélèvement de cornée directement dans les installations du CIUSSS de la région plutôt qu'à Québec, comme c'est le cas présentement, dès le printemps prochain.

Un seul don de tissus humains peut aider jusqu'à 20 personnes.

Pour être donneur, il faut être inscrit au Registre des consentements au don d'organes et de tissus de la Régie de l'assurance maladie du Québec, et avoir signifié ses intentions à ses proches.

Plus de 3,3 millions de personnes sont inscrites à ce registre dans la province.