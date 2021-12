La belle-mère coupable: «C’est vraiment le plus beau cadeau», réagit la grand-mère

La grand-mère de la fillette de Granby n’a pas caché sa joie à sa sortie de la salle d’audience du palais de justice de Trois-Rivières, où la belle-mère a été trouvée coupable de meurtre au deuxième degré et de séquestration par le jury.

«C’est vraiment le plus beau cadeau. La pression a lâché, comme on dit. C’est le bonheur total», lance d’emblée la dame.

Dès le moment où elle a reçu l’appel lui indiquant qu’un verdict avait été rendu, il n’y avait aucun doute pour elle que l’accusée était coupable.

«J’ai dit la seule possibilité c’est qu’elle est coupable, je ne vois pas d’autre possibilité. Moi, j’avais assisté à tout [le procès], pour moi elle était coupable», poursuit-elle.

Celle qui a assisté à l’entièreté du procès dit s’être mise à la place des jurés tout au long des audiences pour ne pas être biaisée quant au verdict, qu’elle avait deviné.

«Je suis capable de décrocher et de faire comme si j’étais le jury et c’est ce que j’ai fait dans cette cause. J’ai fait comme si je ne connaissais pas l’histoire, que j’en connaissais juste un tout petit bout. Je voulais connaître l’histoire et savoir ce qui s’était passé, comment ça s’était passé, qui est-ce qui était impliqué parce que j’en ai un autre procès qui s’en vient. C’était important pour moi...», conclut-elle.

Rappelons qu’en vertu du verdict de culpabilité, la belle-mère est automatiquement condamnée à une peine d’emprisonnement à perpétuité. Toutefois, la période d'éligibilité avant de pouvoir obtenir une libération conditionnelle se situe entre 10 et 25 ans. Il reviendra au juge de préciser cette période.