Le nombre de cas grimpe en flèche à Québec et à Lévis

À l’approche de Noël, la situation continue de se dégrader avec 246 nouveaux cas positifs de COVID-19 dans la grande région de Québec.

Le nombre de nouveaux cas grimpe en flèche en Chaudière-Appalaches. Dans la Capitale-Nationale, la situation semble un peu moins alarmante, même si le nombre de cas augmente aussi.

En date du 9 décembre, on recense 154 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches. Le nombre d’hospitalisations reste bas (6), mais le nombre de cas actifs est de 920.

Une personne est décédée à la résidence privée pour aînés (RPA) La Tourelle, à Thetford.

Le 23 novembre dernier, le bilan faisait état de 48 nouveaux cas et 411 cas actifs en Chaudière-Appalaches. Une semaine plus tard, le nombre de nouveaux cas était de 101.

Outre les 154 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, quelque 92 personnes ont aussi reçu un diagnostic positif dans la Capitale-Nationale, soit plus du double enregistré il y a trois jours à peine.

Malgré plus de 1800 nouveaux cas à travers la province, le nombre d’hospitalisations est de 255. Des éclosions importantes sont signalées, à nouveau, dans plusieurs écoles primaires et parmi les personnes non vaccinées.

La vaccination des 5 à 11 ans se poursuit partout au Québec.

L’an dernier, à la même date, le nombre de nouveaux cas était d’environ 1500, mais on comptait plus de 800 hospitalisations, soit environ trois fois plus de cas qui présentaient des complications nécessitant des soins.

