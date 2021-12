Le nouveau dg de la SQ nommé seulement en 2022

Le futur directeur général de la Sureté du Québec ne sera pas nommé avant février prochain, en raison de la députée conservatrice Claire Samson qui étirera son échéance au maximum avant de remettre son avis au gouvernement.

• À lire aussi: Un enseignant poignardé par un élève dans une école de Montréal

Claire Samson du Parti conservateur du Québec a été intégrée tardivement, à la suite d’une plainte, au comité de sélection évaluant les candidatures pour le prochain dirigeant de la SQ.

Depuis le printemps 2019, la Loi sur la police oblige un vote aux deux tiers des élus de l’Assemblée nationale. Les députés veulent maintenant choisir le remplaçant de Martin Prud’homme, suspendu en mars 2019.

Le processus avait commencé sans Claire Samson. Après révision, le tout a été retardé afin qu’elle puisse y participer et y représenter son parti.

Mme Samson a rencontré « la candidate » cette semaine et avait ensuite 15 jours pour déposer son rapport au gouvernement. Or, elle ne réussira pas à déposer son rapport final d’ici vendredi, dernière journée de travaux parlementaires à Québec.

«La date ultime, pour déposer mon rapport, c’est mercredi prochain», a indiqué l’élue, en compagnie de son chef Éric Duhaime. «Si c’était si important pour eux autres [les caquistes], ils auraient fait le processus de façon convenable dès le départ. Ça les aurait assurés d’une remise du rapport avant la fin de la session.»

Ainsi, le vote ne pourra pas avoir lieu avant le retour des élus à l’Assemblée nationale en février prochain.

Pas d’ulcère

«Là on est jeudi. Dans la vie, j’ai la bonne habitude de traiter les gens aussi respectueusement qu’ils me traitent. Alors, je ne vois pas pourquoi je me ferais un ulcère d’estomac», a illustré la conservatrice, soutenant qu’elle ne sera pas présente vendredi lors de la clôture de la session parlementaire, en raison de tests médicaux.

«Je vais prendre le temps de réfléchir. J’ai l’intention de vérifier quelques références de la candidature, ce que je n’ai pas eu le temps de faire.»

Pour l’instant, la civile Johanne Beausoleil occupe le poste de directrice générale intérimaire de la SQ.

À VOIR AUSSI...