Le PQ me semble trop jeune pour mourir

On dit que c’est devenu le parti des vieux, mais ce que j’ai vu, lors du dernier congrès du PQ, c’est une jeunesse indéniable, intelligente et audacieuse !

Paul St-Pierre Plamondon saura-t-il rameuter l’électorat jeune ? Donnons-lui le temps de faire ses griffes !

Un succès inattendu du PQ à la prochaine partielle dans Marie-Victorin pourrait esquisser une faille dans le mur de la forteresse de François Legault, trop populaire pour son propre bien.

CAQ décadente

Gâtée par son succès, la CAQ a perdu sa colonne vertébrale. Son audace initiale dans le dossier de la laïcité n’ira pas plus loin. La popularité est déjà là, alors à quoi bon se forcer ? On a juste à agiter les hochets des Nordiques et des Expos !

Comment digérer le saupoudrage de centaines de millions sur les McGill University et les Dawson College par la CAQ soi-disant nationaliste ? Enivrée par ses sondages, la CAQ montre sa vraie nature : mollassonne.

Attentes minimales

Les attentes sont si basses pour le PQ, en revanche, que le moindre succès sera vu comme un miracle ! Je connais mal ce Pierre Nantel, candidat du PQ dans Marie-Victorin, qui auparavant a quitté le navire du NPD lorsque celui-ci a renié le rapprochement avec le Québec amorcé par feu Jack Layton. Ce Nantel saura-t-il garder la circonscription au PQ ? On le saura début 2022. Je le lui souhaite !

À Trois-Rivières samedi dernier, il y avait aussi Alexis Deschênes, anciennement de Radio-Canada, jeune lui aussi, d’un bon calibre intellectuel, et qui comprend les régions et leurs besoins. Il se porte candidat à l’investiture du PQ dans Bonaventure, en Gaspésie.

Pour une jeune Catherine Fournier qui s’en va pour devenir la première magistrate de Longueuil, le PQ semble savoir trouver du nouveau sang. Décidément, n’en déplaise aux corbeaux de malheur, le PQ de Paul St-Pierre Plamondon me semble trop jeune pour mourir !