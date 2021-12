Legault financerait une équipe de pétanque rentable

Tous les projets dont on démontre qu'ils entraîneront des retombées économiques pour le Québec, incluant un projet d'équipe de pétanque professionnelle, seront étudiés par le gouvernement Legault.

• À lire aussi: Devimco allonge près de 60 M$ pour un terrain près du futur stade

«Si, demain, il y a un projet pour une équipe professionnelle de pétanque qui a des retombées économiques importantes, on va l'étudier pour voir si ça améliore les revenus nets du gouvernement pour financer l'éducation, la santé, l'environnement», a déclaré en Chambre le premier ministre François Legault.

Il était à nouveau questionné par le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, sur le possible financement public d’un nouveau stade de baseball au centre-ville de Montréal.

Le groupe du milliardaire Stephen Bronfman a demandé au gouvernement du Québec une contribution financière pour la construction d’un stade, afin de ramener une équipe de baseball professionnelle dans la métropole.

Québec étudie la demande et discute avec le groupe du milliardaire depuis plusieurs mois, a indiqué mardi le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon. Ce dernier admet qu’il est maintenant ministre du Baseball.

Argent public

Hier, le premier ministre a toutefois dit une chose et son contraire dans ce dossier.

Le chef caquiste a premièrement déclaré «qu’il n’est pas question» que son «gouvernement mette un sou des contribuables là-dedans».

Puis, questionné à nouveau par le chef solidaire, il a finalement indiqué que, «si jamais il y a un stade de baseball, ça ne va pas coûter un sou aux contribuables québécois».

Le premier ministre a une fois de plus été invité à préciser sa pensée aujourd’hui.

«Il y a toujours des projets qui sont déposés au bureau du ministre de l’Économie et on regarde les entrées fiscales qu’il y aura et l’aide qui est demandée. Et c’est la même chose pour les équipes de sport professionnel, que ce soit du hockey, que ce soit du baseball, que ce soit du basketball...» a mentionné M. Legault, ajoutant qu’il en irait de même pour un projet d’équipe de pétanque.

Prêt pardonnable

Mercredi, le ministre Fitzgibbon avait évoqué les avantages des prêts pardonnables pour certains projets, précisant cependant que le gouvernement n’en était «pas là», pour l’instant, dans le dossier du stade de baseball.

«Quand le gouvernement met de l’argent dans un projet, c’est qu’on pense que les retombées économiques vont être positives, sinon on ne le ferait pas», a dit le ministre du Baseball.

À VOIR AUSSI