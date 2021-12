Plus de 1800 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

La hausse des cas de COVID-19 s’accélère au Québec: la province rapporte 1821 nouvelles infections, un sommet depuis le début de la quatrième vague.

Treize patients son admis dans les hôpitaux de la province en raison du virus.

Les personnes atteintes sont majoritairement des personnes non vaccinées et des enfants de 5 à 11 ans. Alors que la vaccination des plus jeunes progresse, le virus continue de circuler largement dans les écoles.

