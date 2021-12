Plus de mordant pour Anglade, qui assume ses attaques

Dominique Anglade assume ses attaques contre le premier ministre, même lorsqu’elle lui a demandé s’il était le seul « à ne pas être au courant qu’on allait à l’abattoir dans nos CHSLD».

«Je pense qu'au contraire, on nomme les choses puis je pense que c'est important de nommer les choses», a affirmé la cheffe du Parti libéral, questionnée dans le cadre de son bilan session parlementaire. Elle estime que le gouvernement Legault est «paternaliste».

Offensive

Dominique Anglade est passée à l’attaque durant cette session parlementaire.

Tant dans les points de presse que durant les périodes de questions, elle a été plus virulente envers le premier ministre François Legault.

Questionnée sur le décès tragique d’un homme à Senneterre le 2 décembre dernier, elle avait accusé M. Legault d’être responsable du décès d’un homme en Abitibi.

«Qui est responsable de ce décès?», a demandé une journaliste.

«Les gens qui sont sur le terrain vont vous dire que, si l'urgence n'avait pas été fermée, on n'aurait pas eu ce décès. Qui a décidé de fermer l'urgence? C'est le gouvernement... M. Dubé et M. Legault», avait déclaré la cheffe libérale.

Le lendemain, elle avait toutefois tenu à nuancer sa pensée, indiquant que le premier ministre était responsable seulement de la fermeture de l’urgence.

Puis, en chambre ce mercredi, elle a demandé à François Legault s’il était le seul « à ne pas être au courant qu’on allait à l’abattoir dans nos CHSLD » en mars 2020.

Mensonges

Selon la cheffe, le gouvernement Legault ment sur plusieurs dossiers sensibles, tentant de faire constamment diversion au lieu de répondre à leur bilan.

«De dire que le gouvernement ne dit pas toute la vérité, aujourd'hui, c'est une évidence», a souligné Mme Anglade. «On l'a vu dans les rapports d'inspection sur les CHSLD, on l'a vu dans les questions auxquelles il refuse de répondre. Donc, je pense qu'il est plus que temps qu'on soit capable de qualifier la manière dont le gouvernement fonctionne, par stratégie de diversion.»

