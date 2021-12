Procès de la belle-mère: comment expliquer un verdict aussi rapide?

La juge à la retraite Nicole Gibeault affirme ne pas être totalement surprise du verdict rapide dans le procès de la belle-mère de la fillette de Granby.

«J’étais vraiment stupéfaite, mais quand on réfléchit un peu, j’ai pensé que toute la semaine ils ont eu les plaidoiries, ils ont vécu dans ce dossier-là depuis des semaines, ils ont mijoté tout ça et ils se sont fait une idée sur la crédibilité des personnes qui ont témoigné», explique Mme Gibeault.

Elle croit donc que les jurés s'étaient déjà fait une idée sur la crédibilité des témoins, et qu’ils n’ont visiblement pas cru la version de la belle-mère.

«Je pense que la plaidoirie de la Couronne était très percutante, continue la juge à la retraite. La lecture de vive voix de ses textos acrimonieux, avec beaucoup d’animosité, qui datent depuis longtemps, était clairement contradictoire avec son témoignage à l’effet qu’elle l’aimait beaucoup.»

Nicole Gibeault croit donc que la crédibilité de l’accusée a été affectée par la lecture de ces textos.