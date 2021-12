Route 132: des travaux permanents au mur de soutènement endommagé

Des travaux permanents débutent jeudi à Marsoui, en Haute-Gaspésie, afin de réparer le mur de soutènement endommagé par les marées de la semaine dernière. Le chantier s’échelonnera sur cinq semaines.

• À lire aussi: Marées: début des travaux majeurs sur la 132

• À lire aussi: Haute-Gaspésie: route 132 endommagée par une tempête: «Protégez notre premier lien, s’il vous plaît», lance le préfet

Des travaux sur ce mur qui longe le littoral étaient initialement prévus au printemps prochain, mais ils ont été devancés entre La Marthe et Marsoui.

Ce mur a été endommagé sur 40 mètres par les fortes vagues de vendredi dernier. Le ministère des Transports ( MTQ) a effectué des travaux de stabilisation rapidement après l’événement.

La circulation demeurera par alternance jusqu’à la fin du chantier qui se déroulera en deux étapes.

«La première phase sera réalisée d’ici le 19 décembre. Ça va couvrir pratiquement la moitié des réparations à réaliser [...] La seconde phase sera réalisée après les Fêtes pour une période de trois semaines à la suite de la réception de matériaux manquants», a expliqué le porte-parole du ministère des Transports, Jean-Philippe Langlais.

Les travaux se dérouleront sept jours sur sept, selon le MTQ.

La députée de Gaspé, Méganne Perry Mélançon, a indiqué qu’elle suivait le dossier de près.

Elle demande au ministre des Transports la création d'un comité permanent de concertation et d'intervention aux aléas côtiers.

«Faut qu’on soit autour d’une même table: les élus, les experts, autant du MTQ, de l’environnement, en affaires municipales, en santé. Bref, que tout le monde puisse se concerter et que s’il y a d’autres tempêtes et d’autres bris majeurs, bien qu’on soit capable de réagir plus vite», a-t-elle expliqué.