Spécial pour Fleury

Dominique Ducharme n’a pas détesté le jeu de son équipe à cinq contre cinq. Il n’avait pas l’air d’un entraîneur abattu malgré un autre revers des siens. En conférence de presse, il a reconnu l’exploit de Marc-André Fleury.

« Fleury n’a pas fait une tonne d’arrêts, mais des arrêts-clés en des moments opportuns. Ça doit être une sensation spéciale pour lui d’obtenir sa 500e victoire ici à Montréal. On a souhaité qu’il atteigne ce plateau, mais pas contre nous. »

– Dominique Ducharme

Derek King, l’entraîneur en chef par intérim des Blackhawks, a salué la réaction des partisans du CH après la rencontre.

« On voulait la victoire pour Marc-André, c’est spécial de voir qu’il l’a fait à la maison. C’est un geste très noble des partisans et de quelques joueurs du CH qui ont décidé de rester sur la glace. C’était de la classe. Je n’avais jamais vu ça avant ce soir. »

– Derek King

Marc-André Fleury a gardé son calme dans les dernières secondes de la rencontre même s’il savait qu’il était sur le point de vivre un beau moment avec sa 500e victoire dans la LNH.

« Je pensais seulement à finir le match. Quand ils ont retiré le gardien, je trouvais ça plus excitant. Mais avec le deuxième but, j’avais un petit coussin. J’ai trouvé ça gentil de voir des gars du CH rester (trois joueurs). Quand tu perds, des fois, tu as juste le goût de retourner au vestiaire. »

– Marc-André Fleury

Jonathan Toews a marqué son premier but de l’année dans ce gain de 2 à 0 des Hawks sur le CH.

« Je me sens bien, c’était bizarre. Je voulais sauter de joie, je l’attendais depuis longtemps. Pour Fleury, j’ai trouvé ça génial d’entendre les partisans à la fin du match. Marc-André fait partie des grands gardiens de l’histoire. »

– Jonathan Toews