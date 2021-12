Temps supplémentaire obligatoire en santé: le syndicat somme le ministre Dubé d’agir rapidement

Le Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec somme le ministre de la Santé, Christian Dubé, d’agir rapidement et de mettre fin au temps supplémentaire obligatoire dans les plus brefs délais.

Le Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (SICHU-FIQ) avait donné l’ultimatum du 15 novembre au ministre de la Santé, afin qu’il propose un plan d’action visant à mettre fin au temps supplémentaire obligatoire (TSO). Près d’un mois après cette date butoir, rien n’a été fait, déplore le syndicat.

«Force est de constater que le TSO est toujours bien présent et qu’il pousse nos jeunes professionnelles en soins à le fuir et à quitter le CHU de Québec. Il faut stopper l’hémorragie et ça passe par des changements à court terme, pas en 2022 ni en 2023! », dénonce Nancy Hogan, présidente du SICHU.

En date du 15 novembre, jusqu’au 5 décembre dernier, le syndicat ne dénombre pas moins de 377 TSO imposés aux infirmières, aux infirmières auxiliaires et aux inhalothérapeutes.

«Et ça, c’est sans compter tous les temps supplémentaires déjà prévus par les gestionnaires», rappelle Mme Hogan.

Le syndicat indique que des membres du personnel en soins les interpellent quotidiennement parce qu’ils sont en détresse.

«Ils nous demandent de quelle façon ils pourraient se sauver du navire, de quelles façons ils pourraient avoir une vie à elle», poursuit-elle.

«Violence organisationnelle»

Par ailleurs, la prime du 15 000$ n’a pas apporté les effets escomptés alors que les conditions pour l’obtenir présentent trop de contraintes.

«On n’a toujours pas reçu le nouvel arrêté avec les assouplissements proposés indique Mme Hogan. Les primes de rétention n’ont pas attiré les foules, puisque le TSO est encore là et qu’il n’a pas diminué. C’est une forme de violence organisationnelle pour celles qui le subissent».

Mélanie Bussières, une infirmière qui cumule huit années d’expérience à l’urgence du CHU de Québec - et qui est de retour au travail depuis peu après un accident de travail survenu il y a un an – indique qu’il y a une augmentation flagrante du TSO.

«Une augmentation qui, selon moi, dépasse l’entendement», se désole-t-elle.

Alors qu’elle est en retour progressif, on ne lui impose pas de TSO, mais elle ressent un sentiment de culpabilité envers ses collègues.

«Chaque quart de travail que je ne fais pas, l’impact est direct sur mes collègues. Ça me fait sentir avec un sentiment de culpabilité», observe Mme Bussières.

Le ministre Christian Dubé n’avait pas encore retourné les appels du Journal au moment d’écrire ces lignes.

