Trumpiste jusqu’à la mort

Depuis quelques années déjà on remarque une plus grande polarisation en politique américaine et ces phénomènes s’accompagnent parfois de tendances extrêmes.

D’un côté, j’ai déjà écrit sur les retombées négatives pour les démocrates des revendications ou des slogans de certains adeptes de la mouvance woke. Quand on analyse les récents déboires électoraux de candidats démocrates ou les plus récents sondages, il devient clair que Joe Biden et les membres de sa formation politique doivent prendre leurs distances et réviser la stratégie.

De l’autre, le clan Trump impose des lignes directrices qui font fuir les républicains un peu plus modérés quand on ne les chasse pas carrément. Le noyau dur des partisans de l’ancien président dicte la conduite des élus et présente une vision manichéenne des choses. Hors de l’évangile selon Trump, point de salut.

Cette attitude peut s’accompagner d’un certain nombre de retombées nocives. Tout polariser, c’est parfois se confiner à une vision en tunnel qui présente des risques. Dimanche dernier, le site NPR, reconnu pour son impartialité dans le traitement de l’information, révélait que les circonscriptions où on retrouvait le plus fort pourcentage de décès liés à la COVID étaient celles qui avaient appuyé Donald Trump lors de la dernière élection.

L’analyse des données a considéré plusieurs autres indicateurs, mais aucun autre ne ressort avec autant de clarté que celui de l’appartenance politique. Avant que les partisans québécois de Trump ne me fassent parvenir des courriels injurieux, je précise qu’on ne dit pas que Trump lui-même est directement responsable, ce serait plutôt le fait qu’il exploite un filon. C’est un fait, plusieurs élus républicains, tant au niveau local que national, rejettent les mesures barrières et ne font que peu de choses pour encourager la vaccination.

J’ai souvent expliqué sur ce blogue que je suis fasciné, parfois inquiet, par la joute politique aux États-Unis. Depuis l’entrée en scène de Donald Trump, j’ai été plus souvent critique du Parti républicain que du Parti démocrate.

Si je n’hésite pas à porter un jugement sévère sur certaines décisions de Joe Biden ou que je réagis vigoureusement à des slogans contre-productifs comme «Defund the police», c’est au sein du Parti républicain qu’on assiste aux dérapages les plus dangereux pour la démocratie américaine (j’y reviendrai) et, dans ce cas-ci, pour la santé de nos voisins.

Ce que rapporte l’analyse de NPR c’est qu’on retrouve 2,73 fois plus de morts en moyenne dans les circonscriptions qui ont voté pour Donald Trump. Dans les circonscriptions qui l’ont appuyé à 60% ou plus, on retrouve 6 fois plus de décès.

On peut émettre toutes les opinions, mais les faits sont tenaces. J’en reviens toujours à ces faits avant de rédiger un texte ou d’oser une critique. Le discours et les comportements de certains élus, majoritairement républicains, vont en sens inverse des données scientifiques et prolongent inutilement la crise sanitaire.

Non seulement on met en jeu la santé de nombreux Américains, mais nous savons maintenant que cette lutte à la pandémie affecte aussi les performances de l’économie. On préférera pointer du doigt l’administration Biden, mais il est honteux que des élus continuent à défier les avis des experts.