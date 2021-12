Un retour au bureau difficile à vivre

Comme bien du monde, je fus confinée à domicile pendant plus d’un an et demi pour exécuter un travail que j’exerçais avant dans un grand bureau du centre-ville. J’avais dû m’ajuster au début du confinement pour rebâtir mes repères et me sentir à l’aise de tout faire dans l’isolement de mon appartement de banlieue, mis à part les réunions sur Zoom qu’on avait régulièrement et auxquelles je m’étais faite.

Puis peu à peu depuis le début de l’automne 2021, on est rentré au bureau. Je fais partie de la dernière batch à avoir réintégré des locaux qui m’étaient si familiers avant, mais qui me rebutent un peu maintenant. Autant j’ai mis du temps à me mouler dans le travail à domicile avec personne par-dessus mon épaule pour me superviser, autant j’ai du mal à reprendre de vieilles habitudes perdues pendant plus d’un an et demi.

Je trouve ça difficile d’avoir à reconnecter avec des camarades que j’appréciais avant et que je ne reconnais plus tellement leur vie est rendue ailleurs. Mais le pire, c’est d’accepter d’être scrutée d’assez près par une nouvelle supérieure hiérarchique dont la tête ne me revient pas.

On dirait que j’ai développé une espèce d’allergie à l’autorité, moi qui étais d’une docilité quasi enfantine avant. Je ne sais pas trop comment me débrouiller avec ça, en même temps que je suis bien mal placée pour revendiquer quoi que ce soit et risquer de perdre mon emploi, vu que je suis le seul soutien de ma fille. Pourquoi cette personne avec qui je m’adonnais quand même bien avant la pandémie, m’apparaît-elle aujourd’hui comme étant aussi dérangeante ? Devrais-je quand même le faire savoir à la direction ?

M-T. R.

La pandémie a fait évoluer tout le monde, cette personne comme vous-même, en même temps qu’elle a créé de nouvelles habitudes de vie et de travail, qui sont venues bousculer vos façons de faire d’avant. Si vous partez du principe que vous êtes toutes deux dans la même position d’incertitude l’une envers l’autre, que diriez-vous de prendre le temps de vous parler entre quatre z’yeux, avant d’aller plus loin ?

Non pas que je ne reconnaisse pas que vous puissiez avoir des raisons de vous plaindre à la direction. Mais se pourrait-il que vous ayez mutuellement besoin de vous ré-apprivoiser ? Pensez-y un peu avant de réagir plus radicalement. Ce que vous aurez tout le loisir de faire en temps et lieu.