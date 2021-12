Vérification des quarantaines: pas une «réussite», selon la VG

La surveillance des voyageurs en quarantaine par le fédéral durant la pandémie aura été déficiente d’un bout à l’autre, malgré des améliorations entre le début de la pandémie et la fin du décret de quarantaine l’été dernier, explique la Vérificatrice générale du Canada (VG).

Dans une série de rapports rendus publics jeudi, Karen Hogan brosse un portrait inégal du travail effectué par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) quant à l’application des règles de la quarantaine.

Entre mai et juin 2020, les deux tiers (66 %) des personnes arrivant au Canada n’ont pas eu de suivi de la part de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), principalement parce que les données des voyageurs étaient collectées sur papier. La transition vers la collecte numérique, notamment à travers l’utilisation de l’application ArriveCAN, a permis de réduire ce chiffre à 37 %.

«Même si l’ASPC a amélioré ses résultats, il ne s’agit pas d’une réussite : l’incapacité de l’Agence à confirmer si plus du tiers des voyageurs respectent les ordonnances de quarantaine demeure un problème important», soutient la VG.

Celle-ci s’attendait à voir le gouvernement «tirer des leçons» de premier rapport assassin publié en début d’année, mais a été visiblement déçue.

«L’élément qui me préoccupe probablement le plus, c’est qu’ils [le gouvernement] ont mis en place des mesures, mais qu’ils n’ont vraiment pas travaillé ou pensé à la surveillance et au contrôle. Ça ne devrait pas être compliqué.»

La quarantaine a de l’avenir

Si la quarantaine pour tous a été enrayée l’été dernier, Mme Hogan rappelle que «les gens recommencent à voyager et des nouveaux variants continuent d’émerger». «C’est pourquoi l’Agence doit améliorer sa façon de gérer et de faire respecter les contrôles frontaliers qui visent à limiter l’introduction au Canada du virus de la COVID-19 et de ses variants», a déclaré Mme Hogan.

Avec l’arrivée du variant Omicron, Ottawa a réintroduit la quarantaine obligatoire de deux semaines pour les voyageurs ayant transité dans dix pays africains, incluant le Nigéria, l’Égypte et l’Afrique du Sud.

«C’est le temps de trouver quelles données on devrait avoir, comment on devrait recueillir ces données, et comment on va démontrer aux Canadiens que les mesures à la frontière sont efficaces», a-t-elle déclaré.

La VG a souligné l’impossibilité d’établir de lien clair de cause à effet entre l’absence de ces vérifications et de la transmission accrue de la COVID-19 au sein de la population.

