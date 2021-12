LACASSE, Pierrette Desroches



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 novembre 2021, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Pierrette Desroches, épouse de feu monsieur Pierre-Marie Lacasse. Née à Québec, le 18 janvier 1927, elle était la fille de feu dame Antoinette Morand et de feu monsieur Gérard Desroches. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Madame laisse dans le deuil ses deux filles : Lise (Richard Lemoyne) et Carole (André Marcotte); ses petits-enfants : Myriam Lacasse-Dallaire (Yannick St-Amant), Camille Marcotte (Nathaniel Peters) et Samuel Marcotte; ses arrière-petits-enfants : Alexis et Aurélie St-Amant. La famille remercie tout le personnel de la résidence Le Havre du Trait-Carré, particulièrement celui du 2e étage, pour leur dévouement et leur humanisme. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Fondation Signes d'espoir, Site : www.fondationsignesdespoir.org, Tél. 418-624-4752 #209.