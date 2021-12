Décès en CHSLD: Québec refuse de rendre publics plus de 1000 rapports

Québec refuse de rendre public plus d’un millier de «grilles d’analyse» remplies par ses inspecteurs après leurs visites en CHSLD au printemps 2020, au plus fort de la pandémie.

Devant le mécontentement exprimé par la coroner Géhane Kamel, qui enquête sur la vague de décès survenue dans ces établissements, le ministère de la Santé avait décidé la semaine dernière de lui en donner plus qu’elle en demandait.

La totalité des «grilles d’analyse» remplies par ses inspecteurs dans le cadre des 1067 visites de vigie effectuées entre le 11 avril et le 16 juin 2020 lui a donc été envoyée par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Ces documents font notamment état des manquements observés aux règles de prévention et de contrôle des infections et si par exemple, les résidents sont nourris et hydratés.

«Toutefois, pour l’instant, le MSSS ne partagera pas aux médias les documents relatifs aux grilles de visites de vigie tant que la coroner n'aura pas statué sur ceux qu’elle utilisera et qu’elle rendra publics, précise le ministère, par courriel.

À la coroner de décider

Québec s’en remet donc à la coroner pour «ce qu’elle souhaite rendre public dans le cadre de son enquête».

Comme le mandat de la coroner concerne seulement six établissements où la COVID-19 a frappé particulièrement fort, seules les «grilles d’analyse» concernant ces établissements ont été déposées en preuve jusqu’ici dans le cadre de son enquête.

Quant aux rapports concernant les autres établissements, le Bureau du coroner refuse même de confirmer ou d’infirmer s’ils lui ont bel et bien été remis.

Rappelons que l’existence réelle de ces documents avait causé une controverse après le passage de la sous-ministre aux Aînés, Natalie Rosebush, aux audiences de l’enquête publique de la coroner Géhane Kamel.

Elle avait d’abord affirmé que les versions plus anciennes de ces rapports étaient écrasées au fur et à mesure des visites. Puis, le ministère avait révélé avoir des copies de sauvegarde de ces documents qui ont finalement été remis à la coroner.

