La Ville de Québec réfléchit sur les opérations de déneigement

La Ville de Québec indique être actuellement en réflexion sur les opérations de déneigement, afin d’améliorer celles-ci, ainsi que sur les communications qui leurs sont associées.

L’information a été transmise jeudi, sans plus de précisions. Les détails de cette réflexion pourraient être connus aujourd’hui ou dans les prochains jours, selon Wendy Whittom, porte-parole à la Ville.

Cette nouvelle survient, alors que la Ville se défend en lien avec l’article publié jeudi, au sujet des chaussées et trottoirs qui étaient couverts de glace, 48 heures après la tempête de lundi.

Mme Whittom rappelle que les interventions de déneigement sont faites en fonctions de niveaux de priorité, les artères et pentes importantes étant celles qui sont entretenues en premier.

«Le premier passage de la machinerie vise à rendre sécuritaires toutes les chaussées dans un premier temps. Ensuite, l’entretien en épandage débute pour les chaussées [et trottoirs prioritaires]», indique.

L’épandage de pierres abrasives sur les artères et trottoirs de moins grande priorité suivent ensuite.

«Pour la dernière tempête, la Ville a gratté les rues et trottoirs jusqu’à lundi 16 h. L’épandage a été réalisé sur les chaussées et trottoirs en continu depuis dimanche soir, et ces opérations ont toujours lieu en continu en ce moment», précise la porte-parole.

Une autre tempête samedi

Le dégagement de la neige est également toujours en cours et la fin de l’opération n’est pas encore connue. Le temps presse, alors qu’un autre système est prévu pour samedi.

«Si de nouvelles précipitations surviennent avant la fin du ramassage complet de la neige d’une tempête, les opérations reprennent à zéro pour la nouvelle tempête, une situation fréquente», poursuit Mme Whittom.

La Ville est à effectuer l’épandage de fondants sur les trottoirs et dans les rues. Celui-ci est toutefois actuellement inactif, en raison des températures trop basses, prévient la Ville.

«Si toutefois les températures montent au-delà de -10 degrés Celsius, les fondants feront effet. Il n’y a donc que les abrasifs qui ont un effet en ce moment, et l’épandage se poursuit en continu», fait valoir la porte-parole.

Depuis lundi, nombreux sont les citoyens qui ont fait des plaintes au 3-1-1. Jeudi, le Journal révélait que les visites aux urgences et les transports ambulanciers en lien avec des blessures causées par les chutes avaient connu une hausse, à Québec.

La situation s’est aussi fait ressentir du côté de Lévis, alors que Dessercom a rapporté une douzaine de transports ambulanciers pour des chutes sur la glace, de lundi à mercredi. Les urgences ont également connu une hausse de cas de blessures du même type en début de semaine, a confirmé Mireille Gaudreau, porte-parole au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches.

