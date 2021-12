Des profits de près de 338 millions $ pour la SAQ

Les ventes à la Société des alcools du Québec (SAQ) ont bondi de près de 10 %, l’été dernier, pour atteindre 928,1 millions $. Durant cette période, la société d’État est parvenue à dégager un profit de 337,7 millions $.

• À lire aussi: Conflit à la SAQ: les négociations reprendront lundi

• À lire aussi: Libéraliser la vente d’alcool et vins pour obtenir de meilleurs prix?

Vendredi, la SAQ a dévoilé ses résultats financiers pour son deuxième trimestre 2021-2022, clos le 11 septembre.

La direction affirme avoir profité de la reprise graduelle du secteur de la restauration et des bars, qui a permis de récolter 39,9 millions $, ainsi que de la relance du secteur hôtelier.

« L’allégement des mesures sanitaires [...] a notamment amené une fréquentation accrue des bars et restaurants et donné lieu à davantage d’occasions de célébrer avec famille et amis », indique la SAQ.

«De plus, le maintien de certaines restrictions liées aux déplacements à l’extérieur du Québec a contribué à une balance touristique positive, alors que les Québécois ont été plus nombreux à profiter de leurs vacances au Québec», ajoute-t-elle dans un communiqué.

Au cours du deuxième trimestre financier, les ventes dans le réseau des succursales et chez les titulaires de permis ont atteint 859,1 millions $. Il s’agit d’une hausse de 9,8 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Du côté des grossistes-épiciers, les ventes pour les produits qui doivent passer par la SAQ ont chuté de 12,4 % pour atteindre 69 millions $.

Par ailleurs, la société d’État dit avoir constaté «un retour progressif» des habitudes d’achat des consommateurs qui vont plus souvent en succursale, mais ils achètent chaque fois moins de vins ou de spiritueux qu’en 2020. Le panier moyen des achats est passé de 72,09 $ à 65,84 $ cette année.

Les ventes en ligne sont toutefois toujours en progression. Elles ont grimpé de 26,6 % pour atteindre 21,4 millions $.

Durant la saison estivale, la SAQ mentionne dans son communiqué que les Québécois ont notamment été fringants de boissons panachées. Les ventes pour ces produits ont bondi de 46 % pour s’établir à 41,6 millions $.

De retour à la table lundi

Ces derniers jours, la direction de la SAQ et le syndicat des employés d’entrepôt et de livraison ont repris les discussions afin de trouver un terrain d’entente pour le renouvellement de la convention collective.

La prochaine rencontre est prévue pour lundi. Ces négociations ont repris après que les employés aient rejeté à 86 % l’entente de principe qui avait été signée la semaine dernière.

Ces dernières semaines, différents moyens de pression de ces quelque 800 salariés d’entrepôts ont eu des conséquences sur les activités de la société d’État qui tente, aujourd’hui, de rattraper ses retards.