Deux ados de Rimouski donnent au suivant

Depuis deux ans, Amélianne Gagnon et Noémie Briault, toutes deux âgées de 12 ans, ont amassé plus de 500 $ en recyclant des canettes. Avec cet argent, elles ont décidé de donner un cadeau à chaque élève d’une classe de nouveaux arrivants à Rimouski.

«Au départ on voulait des cartes d’épicerie, mais on nous a dit que déjà, ce besoin était comblé, et vu que le temps de Noël approchait, on s’est dit qu’on pourrait donner des cadeaux», a expliqué Amélianne Gagnon.

Lors de leurs études primaires, les deux jeunes filles de 12 ans ont eu la chance de côtoyer de nouveaux arrivants et elles songent depuis à les aider.

«Arriver d’un autre pays, arriver au Québec, ce n’est pas tâche facile», a confié Noémie Briault à TVA Nouvelles.

La copropriétaire de la boutique Le P’tit Futé a décidé d’embarquer dans le projet et de participer financièrement.

«Régulièrement on est approché pour toutes sortes de commandites, mais celle-là m’a vraiment plu. Je trouvais que c’était une belle idée, surtout vu le jeune âge des jeunes filles», a expliqué Amélie Poirier-Gauthier.

Pour garder la surprise, nous ne dévoilerons pas l'école où elles iront faire ce don. Elles ont aussi pu compter sur l’aide de l’enseignante qui a trouvé une façon subtile de dresser une liste de cadeaux.

«Elle a fait une discussion avec eux, elle a essayé d’intégrer subtilement ce qu’ils aimeraient avoir à Noël» a expliqué Noémie Briault.

Les jeunes filles iront remettre en main propre leurs cadeaux dans la classe choisie dans les prochains jours.