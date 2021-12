Dufour doit se salir le nez

CALGARY | William Dufour n’a pas le choix s’il souhaite percer la formation d’Équipe Canada Junior. Avec son gabarit imposant, il doit faire sentir sa présence et constamment menacer le filet adverse.

Sans quoi, l’attaquant québécois retournera prématurément chez les Sea Dogs de Saint-Jean, dans la LHJMQ. À 6 pi 3 po et 205 livres, le sympathique bonhomme de Québec figure parmi les plus costauds des 35 joueurs invités au camp final de sélection, à Calgary.

« Il doit utiliser sa grosse stature imposante. Il doit être en mesure de gagner ses batailles à un contre un et se placer dans l’enclave, a averti l’entraîneur-chef de la formation nationale, Dave Cameron, vendredi, après le second entraînement de l’équipe. Will doit être efficace autour du filet.

« Il doit chasser les rondelles et les récupérer, a-t-il enchaîné. Car il est très dangereux quand il est en possession de la rondelle. »

À sa quatrième saison dans la LHJMQ, Dufour pointe présentement au second rang des meilleurs pointeurs. À ses 26 matchs, il a marqué 20 buts et ajouté 24 mentions d’aide à sa fiche. Nul doute qu’il connaîtra sa meilleure campagne dans le circuit s’il continue sur cette lancée après les Fêtes.

Dans leur quête de l’excellence et à la conquête de la coupe, les Sea Dogs comptent sur sa contribution offensive.

Rôle différent

Mais son rôle est différent au sein de la formation nationale qui réunit 35 surdoués de la rondelle. L’attaquant de puissance doit se salir le nez et se placer en zone payante pour faire sa place sur l’alignement en prévision du Championnat du monde junior.

« Je veux prendre ma place et jouer avec robustesse, a-t-il fait savoir. Je veux être présent devant le filet, utiliser mon bâton et ma force. Je dois provoquer des chances de marquer à l’attaque. Je crois que ma présence devant le filet va aider à réaliser tout cela. »

Dufour a saisi le message de son instructeur et doit maintenant lui prouver qu’il peut accomplir le travail lors des matchs préparatoires face aux étoiles universitaires, ce week-end.

Il doit mettre toute l’ardeur nécessaire sur la patinoire. Selon un dépisteur interrogé vendredi soir, son éthique de travail est parfois son talon d’Achille. Dufour doit donc tout donner lors des trois prochains jours.

Une cerise

Les 20 derniers mois n’ont pas été évidents pour ce gaillard. En plus de traverser la satanée pandémie qui l’a ralenti, comme tout le monde, il a déménagé dans les Maritimes après la saison écourtée à Drummondville.

C’est donc dire qu’il a traîné son baluchon dans un quatrième marché en autant de campagnes dans le circuit. Mais il ne faut pas voir là un problème d’attitude. Il s’agit plutôt d’un concours de circonstances mettant en contexte des clubs ayant des objectifs précis.

Donc, cette invitation de Hockey Canada est tombée à point. Elle est en quelque sorte la cerise sur le gâteau.

« On n’a pas beaucoup joué l’an passé avec la saison écourtée. C’est une récompense pour les années d’efforts », a reconnu l’espoir des Islanders de New York.

Il doit maintenant mettre tous ses efforts jusqu’à lundi s’il souhaite percer l’alignement final d’ÉCJ.