Festivités sur la Grande Allée pour souligner le passage vers la nouvelle année

Comme l’avait laissé entendre plus tôt cette semaine le maire de Québec, Bruno Marchand, il y aura bel et bien des festivités sur la Grande Allée pour souligner le passage de la nouvelle année.

La Ville de Québec a en effet annoncé vendredi matin que le comité exécutif recommandera au conseil municipal de s’associer avec Action promotion Grande Allée afin de déployer une ambiance du Nouvel An sur cette rue, du 24 décembre au 2 janvier prochain.

Un budget de 135 000 $ sera alloué à ce déploiement. Une partie de ce montant (50 000 $) est issue du Plan de relance économique du centre-ville, financé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation. Un montant de 75 000 $ est également alloué par Destination Québec cité.

«Grande roue, projections lumineuses, musique d’ambiance et décompte du Nouvel An égayeront les marcheurs, les touristes et les clients des nombreux commerces et restaurants de la célèbre artère», énumère-t-on dans le communiqué.

« Notre ville nordique est magnifique et ça, aucune pandémie ne peut nous l’enlever, a déclaré le maire de Québec, M. Bruno Marchand. C’est pourquoi je suis heureux que la beauté de notre ville soit mise en lumière pour le Nouvel An. Notre parcours féérique permettra aux familles de vivre le début d’une nouvelle année remplie de bonheur. La Ville de Québec est très fière de rendre ce déploiement magique disponible pour les citoyens de Québec et nos visiteurs. »

Programmation détaillée

Des projections lumineuses seront réalisées sur les bâtiments entre l’hôtel Le Concorde et la rue des Parlementaires. Des tours d'éclairage ambiant seront également installées pour illuminer la Grande Allée, alors que de la musique du temps des Fêtes sera diffusée entre midi et 23 h.

Dès le 27 décembre, une horloge sera ajoutée en hauteur afin de présenter le décompte vers la nouvelle année. De plus, des écrans projetteront une revue de l'année en caricature ainsi que des vœux du Nouvel An. Une grande roue permettra aux citoyens et aux touristes d’apprécier ce décor féérique à quelques mètres d’altitude gratuitement.

En plus de contribuer au rayonnement de la ville, ce projet d’illumination vise à aider les commerces et restaurants du secteur qui ont été durement éprouvés par la pandémie à accroître leur achalandage pour la période des Fêtes.

Il y a quelques jours, la filiale 3E du Festival d’été de Québec avait confirmé au Journal qu’elle renonçait à la présentation de son festival hivernal Toboggan en raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19.