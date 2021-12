Inflation : forte demande pour les paniers de Noël

La demande des paniers de Noël de Mosson Montréal est grandissante.

Même que les 20 000 paniers de Noel distribués par Moisson Montréal cette année ne suffisent pas à combler la demande.

«On en a fait 20,000, mais je vais vous dire, on aurait pu en faire 30 000. Le besoin est beaucoup plus fort qu'on pensait», mentionne Maggie Borowiec, directrice de chez Moisson Montréal.

Les banques alimentaires redoutent d'ailleurs la hausse du coût du panier d'épicerie.

«Ça ne devrait pas avoir des impacts sur les dons. L'inflation, ce que ça pourrait amener, c'est une croissance de l'achalandage dans les organismes communautaires à Montréal», explique Richard Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

Heureusement, les Québécois sont plus solidaires que jamais.

«On a été capables pendant la pandémie de trouver beaucoup plus de nourriture. Je pense que tout le monde a été frappé par des comptoirs dans les épiceries à moitié vides, il y a un an. Ça a mobilisé plein de gens à dire au lieu de jeter de la nourriture, si elle est encore bonne, on peut peut-être penser aux banques alimentaires», dit le directeur général.

Bénévoles et personnalités publiques se sont mobilisées pour préparer les paniers.

«Mon poste, aujourd'hui, c'est de déplier et de former les boîtes. Je suis au début de la chaîne, finalement. Donc, voilà, c'est moi qui donne la cadence», explique le magicien Luc Langevin.

«Là, on a un guide à suivre pour justement être certain que ceux qui vont recevoir les boîtes aient exactement tous les ingrédients qui, on a pensé, font un repas complet», raconte la comédienne Élise Guilbault.

Moisson Montréal a distribué plus de 20 millions de kilogrammes de denrées cette année. Mais l'organisme reste toujours à la recherche de ressources.

