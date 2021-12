La Fondation Maurice-Tanguay procède à la distribution de 1000 paniers de Noël dans tout l’est du Québec. Les paniers d’une valeur de 200$ chacun sont destinés à des organismes locaux qui viennent en aide aux familles démunies de ces régions.

«Force est de constater que 2021 n’a donné aucun répit aux gens plus vulnérables. C'est pourquoi nous tenions encore cette année à leur donner un répit en offrant des paniers de Noël à différents organismes communautaires. C'est primordial pour nous de faire preuve de générosité, surtout en cette période plus difficile pour certains», souligne Olivier Tanguay, directeur général de la Fondation Maurice-Tanguay, dont la mission est de soutenir directement les familles.

Ces paniers comprennent des fruits et légumes, ainsi que des aliments non périssables et des produits d’hygiène. Des produits de première nécessité, mais aussi quelques items pour donner un sourire aux familles, comme du sirop d’érable et des barres tendres au chocolat. «Nous voulions à la fois répondre aux besoins des familles, mais puisque c’est Noël, nous avons aussi glissé des petits luxes dans les paniers, des petites surprises», ajoute M. Tanguay.

La livraison est réalisée par les camions d’Ameublements Tanguay, qui, au terme de la tournée, auront fait des arrêts dans 15 villes, de Trois-Rivières à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie, de Portneuf à Baie-Comeau, et de la Beauce à Chibougamau.