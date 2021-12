Rencontre avec Québec en janvier: Gary Bettman se dit heureux et en mode écoute

PALM BEACH | Il y aura bel et bien rencontre entre le gouvernement du Québec et Gary Bettman, en janvier. Le commissaire est cependant apparu flou quant à la teneur des discussions à venir et même sur qui sera son interlocuteur.

Québec ne figurait évidemment pas à l’ordre du jour, mais les questions sur l’éventuelle rencontre entre la ligue et le ministre québécois des Finances Eric Girard devenaient inévitables à la lueur des échos des dernières semaines.

S’il a confirmé que ladite rencontre aurait lieu, le grand patron de la LNH semblait plutôt brouillon à cet effet. Disons que sa réponse tranchait avec son habituelle minutie et son souci exacerbé du détail.

«Je pense que j’ai une rencontre avec le premier ministre. Si j’ai tort, je m’en excuse auprès du ministre. Je ne me souviens pas la date et je ne connais pas les détails de ce dont ils veulent me parler. Je suis toujours heureux quand un leader politique veut me rencontrer», a laissé savoir Bettman.

«Je ne sais pas quelles sont les attentes (du gouvernement) et c’est pourquoi il y a rencontre. Ne tentons pas de déduire quoique ce soit. Après le meeting, je serai heureux de vous dire ce qui est ou n’est pas arrivé», a-t-il ajouté.

Toujours prudent

À chaque fois que le dossier des Nordiques revient sur le plancher, Gary Bettman se montre excessivement prudent. En fin renard, il est devenu un expert pour ne jamais fermer complètement la porte, sans toutefois alimenter l’espoir.

«Le problème est toujours le même. Avons-nous une équipe qui souhaite déménager? À l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. Voudrons-nous procéder à une autre expansion? À l’heure où on se parle, nous n’avons pas ce souhait. Je vais avoir cette rencontre et je suis heureux d’écouter ce que le gouvernement du Québec aura à me dire», a-t-il glissé.

Quand le commissaire s’est fait demander s’il fermait la porte à un autre élargissement des cadres du circuit après l’arrivée récente de Las Vegas et Seattle, il a utilisé la même approche.

«Je garde toujours l’esprit ouvert sur tout. On verra ce qui sortira de ce meeting. Je ne vais pas spéculer et j’espère que vous ne spéculerez pas non plus», a-t-il mis en garde.

Pas de problème en Arizona...

Même si Bettman continue d’assurer qu’aucune équipe n’est susceptible de déménager,

les nouveaux rebondissements entourant les Coyotes de l’Arizona, qui avaient des retards de paiements de l’ordre de 1,3 million, font jaser à Québec.

Or, les Coyotes n’iront ni à Québec, ni à Houston, ni à Tombouctou, assure le commissaire, qui croit que le projet d’un nouvel aréna à Tempe se concrétisera.

«Alex Merueloa (le propriétaire) a les ressources nécessaires et les Coyotes n’iront nulle part. Ils ne resteront pas à Glendale, mais ne quitteront pas l’Arizona. Il n’y a aucun problème. Il est clair que la ville de Glendale a un agenda dans sa façon de faire des affaires avec l’équipe.»

Bettman s’est dit loin d’être surpris que le dossier du retour hypothétique des Nordiques rebondisse continuellement dans l’actualité québécoise.

«Je sais que les partisans au Québec sont passionnés, il n’y a aucun doute. Si on revient dans le temps, les Nordiques sont partis parce qu’il n’y avait pas d’espoir d’un nouvel aréna et parce que personne ne voulait être propriétaire d’une équipe à Québec.

«Peut-être que les choses ont changé. Je vais écouter et on verra ce que ça signifie dans le portrait global.»

