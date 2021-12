La plus grosse vente de l’histoire

Une maison surnommée le « Downton Abbey de Westmount » a changé de maîtres en novembre dernier pour la somme de 18,5 millions de dollars, ce qui en fait la propriété résidentielle la plus chère vendue de l’histoire du Québec.

Le précédent record était de 18 millions de dollars, somme payée en 2020 par Photis Peter Pascali, PDG de l’entreprise PyroGenesis, et Annette Komorowski pour la maison William R. Gratton Holt, située rue Redpath-Crescent, dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Joseph Montanaro

Courtier immobilier de luxe

La propriété de 10 chambres et de 10 salles de bain, sise rue Sunnyside, une des plus prisées de l’île de Montréal, n’était pas listée dans le système Centris, où sont habituellement affichées les maisons à vendre au Québec.

C’est le courtier immobilier bien en vue à Montréal et spécialiste des maisons de luxe Joseph Montanaro qui s’est chargé de la transaction.

« Puisque c’est du domaine public, je confirme que la vente a été conclue hors du système Centris. Par respect pour la vie privée de mon vendeur et de mes acheteurs, je ne ferai aucun autre commentaire », a-t-il déclaré, hier.

L’acte de vente indique que la nouvelle propriétaire est Pinar Cetin, qui est mariée à Rami Atallah, grand patron et cofondateur du détaillant montréalais de luxe en ligne Ssense.

Un manoir victorien

La vente comprend aussi une deuxième demeure, attenante à la première, qui compte trois chambres et deux salles de bain.

Construite en 1910, la résidence principale est un véritable manoir. Perchée sur un terrain de 43 000 pieds carrés qui surplombe la ville, la maison est bâtie en pierres et s’inspire de l’architecture anglaise des années 1800.

On y entre par deux portes massives en bois fabriquées sur mesure et sculptées par des artisans. Une fois à l’intérieur, on se trouve tout de suite près d’un foyer au bois dont le manteau de la cheminée est en marbre, lui aussi fait sur mesure.

Les jardins sont somptueux et les balcons, nombreux. On peut y admirer le mont Royal, la ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent.

Une famille très discrète

Rami Atallah est un homme d’affaires de 39 ans. Palestinien d’origine, il a grandi en Syrie et est arrivé à Montréal à l’âge de 15 ans. Avec ses deux frères, ils ont fondé Ssense en 2003 avec l’aide de leurs parents.

La famille a toujours été extrêmement discrète. L’entreprise privée offre des vêtements de luxe principalement en ligne, mais elle compte aussi un magasin où on se présente sur rendez-vous dans le Vieux-Montréal.

Ssense vend et livre des morceaux de plus de 700 marques dans plus de 150 pays – du sac à main Givenchy à 6000 dollars au t-shirt d’un obscur designer coréen à 650 dollars.

L’entreprise prépare actuellement son entrée en Chine. Elle a obtenu, en juin, un investissement – le premier de ses 18 ans d’histoire – de la firme Sequoia Capital China, ce qui valorise l’entreprise à 5 milliards de dollars.

Angelica Cheung, de Sequoia, siège maintenant au conseil de Ssense, qui était auparavant uniquement composé des trois frères Atallah et de leurs parents.

Rami Atallah a épousé Pinar Cetin en août 2014, stipule l’acte de vente du manoir de Westmount.

– Avec la collaboration de Pierre-Olivier Zappa

Qui est Rami Atallah ?

