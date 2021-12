La Société immobilière Huot célèbre Noël avec ses locataires

La Société immobilière Huot gâte ses milliers de locataires à l’approche de la période des Fêtes, en leur proposant sept concerts privés en plein air sur les sites des parcs Les Façades du Mesnil, L’Aventura, Les 7 Éléments, La Consolata, L’Altitude, La Cité M et Les Diplomates, dont l’ultime spectacle se déploiera ce soir! En plus de ces moments magiques sous les étoiles, tous les locataires de la Société immobilière peuvent se régaler des délices gourmands du Resto-Bar Le Commandant grâce à la distribution de boîtes repas (deux repas de trois services et bouteille de vin). L’entreprise fait également tirer auprès d’eux, quatre prix d’une valeur de 61 000$ dont un grand prix en argent.

La Société immobilière Huot est un bâtisseur important de la région de Québec, où elle développe et gère des projets immobiliers résidentiels et commerciaux de grande envergure. En 30 ans d’existence, Stephan Huot et son équipe ont imaginé et construit plus de 6000 unités d’habitation dans des secteurs stratégiques, dont Lebourgneuf, Duberger, Saint-Augustin-de-Desmaures, Beauport, L’Ancienne-Lorette, Charlesbourg, la Haute-Ville et la Rive-Sud de Québec, contribuant considérablement au développement de plusieurs quartiers résidentiels.