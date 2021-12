L’âme du 2 Pierrots sur un album

La réputée boîte à chansons du Vieux-Montréal a fermé ses portes en mars dernier pour cause de pandémie. L’essence de l’endroit demeure avec la sortie de l’album La grande veillée du 2 Pierrots.

La grande veillée du 2 Pierrots offre aux amateurs de chansonniers un album compilant le meilleur de la dernière année d’existence de la célèbre boîte à chansons de la rue Saint-Paul. Se joignent au groupe Raffy, le groupe maison, plusieurs chansonniers « vieux de la vieille » dont certains font partie de la famille 2 Pierrots depuis plusieurs décennies. C’est le cas de Dany Pouliot, Gilbert Lauzon et Serge Lachapelle.

L’album n’a pas comme mission de relater l’histoire du 2 Pierrots, mais bien de livrer une suite de chansons incontournables francophones, principalement québécoises, de la dernière année. Le tout en s’alliant à la philosophie du 2 Pierrots, où les festives soirées étaient toujours composées de 70 % de musique francophone.

Parmi la sélection de reprises, on trouve les pièces Le blues d’la métropole, On jase de toi, Cœur de loup, un medley des Colocs, Provocante et l’éternelle chanson Le vieux du Bas-du-Fleuve. Une piste surprise rassemble aussi plusieurs anciens chansonniers, tel un clin d’œil au bon temps passé en famille.

Fille du fondateur Robert Ruel, Marilou Sciascia Ruel a grandi avec le 2 Pierrots. Devenue l’unique propriétaire, elle a été obligée de fermer les portes de la boîte à chansons la plus connue du Vieux-Montréal lorsqu’a soufflé la pandémie. Une peine d’amour immense pour celle qui préparait déjà le 50e anniversaire de l’endroit (qui existait alors depuis 46 ans).

Faire revivre le 2 Pierrots

C’est lorsqu’elle a vu l’engouement des gens lors du spectacle d’adieu virtuel du 12 décembre dernier – plus d’un million de vues et de nombreux commentaires sur les réseaux – qu’elle a eu l’idée d’un album. Un nouvel album en fait, qui ressemblerait encore plus au 2 Pierrots que les deux opus précédents qui n’avaient pas été produits par « la famille du 2 Pierrots ».

La décision ayant été prise il y a quelques mois alors que la situation sanitaire semblait plus stable, une tournée de promotion dans les petites salles et les festivals est prévue pour l’été prochain. Divers chansonniers viendront se greffer au groupe Raffy.

L’équipe du 2 Pierrots, dont les édifices de la rue Saint-Paul devraient être convertis en hôtel, continue d’organiser de petits événements. Outre le lancement de l’album qui a eu lieu le 8 décembre à La petite église de Saint-Eustache, la propriétaire dit prendre le risque d’un réveillon du jour de l’An.

Party du jour de l’an

« L’an dernier, je me suis fait un cadeau en faisant un party du jour de l’An virtuel, dit-elle. Cette année, si cela est toujours possible, nous ferons cela dans le respect des règles sanitaires, au théâtre Paradoxe, masqués, avec le groupe Raffy, trois chansonniers et cinq heures de musique. C’est une salle avec laquelle je suis tombée en amour qui peut accueillir plus que 800 personnes. »

Le format CD de l’album est vendu en ligne sur le site du 2 Pierrots. Une version numérique sera offerte à partir du 7 janvier. Une tournée de promotion de l’album à travers le Québec est aussi prévue. Les billets pour le réveillon du 2 Pierrots et l’album en format CD sont disponibles sur le site du 2 Pierrots, au 2pierrots.com.