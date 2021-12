L’Archidon s’invite à Lauberivière

Après une année de pause forcée en raison de la pandémie, Archibald Microbrasserie sera de retour avec son événement philanthropique annuel l’Archidon. Dans une toute nouvelle formule adaptée à la situation et respectant les règles sanitaires, l’organisation de l’Archidon permettra encore une fois cette année d’offrir un chaleureux dîner de Noël à 250 personnes vivant en situation d’itinérance, le dimanche 19 décembre. C’est dans leurs cuisines respectives des restaurants Archibald de Lac-Beauport, Sainte-Foy et Petit Champlain que chacun des trois chefs préparera le repas des Fêtes spécialement pensé pour réchauffer le cœur et l’âme de leurs 250 convives. Le repas sera servi par des employés/cadres d’Archibald directement dans les nouvelles installations de Lauberivière. La version originale de l’Archidon devait être de retour pour les fêtes 2022.

Centenaire

Photo courtoisie

Le directeur général et la conseillère en qualité de vie des résidences Les Jardins Champfleury, résidence privée pour personnes aînées dans le quartier Limoilou à Québec, ont souligné le week-end dernier le 100e anniversaire de naissance de l’une de leurs résidentes, Mme Monique Fradette-Fournier. Mme Fournier est née le 4 décembre 1921 à Montmagny, où elle a élevé sa famille. Celle qui habite la résidence Les Jardins Champfleury depuis 2003 a eu droit à un dîner d’anniversaire, entourée de ses cinq enfants. Le secret de sa longévité ? Elle l’attribue au fait qu’elle a mené une vie bien tranquille sans trop d’excès. Sur la photo, Mme Fradette-Fournier est en compagnie de Christian Mailhiot, directeur général de la résidence Les Jardins Champfleury.

Une joueuse de quilles

Photo courtoisie

Laissez-moi souhaiter un très joyeux anniversaire de naissance à Gertrude Nolet (photo) qui a 96 ans aujourd’hui. Celle qui demeure toujours dans la maison familiale a eu six enfants et a huit petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. La plupart d’entre eux seront réunis dimanche dans un restaurant pour souligner l’événement. Avant l’arrivée de la COVID-19, Gertrude jouait aux quilles trois fois par semaine. Malheureusement, la pandémie lui a fait perdre sa mobilité d’antan. Bonne fête Gertrude !

En souvenir

Photo courtoisie

Le 10 décembre 2011. Le prix Nobel de la paix 2011 est décerné conjointement à trois militantes politiques. Deux Africaines et une Asiatique sont récompensées pour leur persévérance à obtenir l'égalité des droits pour les femmes. De gauche à droite : Tawakel Karman, femme politique yéménite ; Leymah Gbowee, activiste libérienne et Ellen Johnson Sirleaf, présidente libérienne.

Anniversaires

Photos courtoisie

Jérémy Gabriel (photo), chanteur natif de Charlesbourg, 25 ans... Daniel Boudreault (photo), animateur des émissions Virage et Virage Plus à TéléMag depuis septembre 1997, 55 ans... Kenneth Branagh, acteur irlandais, réalisateur et scénariste (Hamlet), 61 ans... Claudette Dion, chanteuse, la sœur de Céline Dion, 73 ans... Simon Durivage, ex-animateur du Club des Ex au Réseau de l’information (RDI), 77 ans... Steve Renko, lanceur au baseball majeur, avec les Expos de 1969 à 1973, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 décembre 2006 : Jean Martel (photo), 49 ans, propriétaire des pharmacies Jean Coutu sur St-Vallier et le boul. Ste-Anne à Québec... 2018 : Raoul Hunter, 92 ans, professeur d’arts, sculpteur et caricaturiste de Québec... 2017 : Raymond E. Kassar, 89 ans, président et chef de la direction de l’entreprise Atari de 1978 à 1983... 2016 : Christian Simard, 67 ans, chanteur-claviériste du groupe Morse Code dans les années 70-80... 2016 : Bill Dineen, 84 ans, ex-porte-couleurs des A’s de Québec (1962 à 1964), de Détroit (LNH) avec 2 coupes Stanley en 1954 et en 1955 ; a aussi dirigé les Flyers de Philadelphie... 2015 : Denis Héroux, 75 ans, cinéaste et producteur québécois... 2009 : Jean-Robert Gauthier, 80 ans, l’un des plus grands militants de la cause des Franco-Ontariens... 2006 : Augusto Pinochet, 91 ans, ancien dictateur chilien.