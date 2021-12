Le devoir d’une société face à ses enfants

J’ai suivi attentivement les compte-rendus qu’ont fait les médias du procès de la belle-mère de la fillette de Granby. Je fus stupéfaite de ce qu’on y a rapporté concernant les sévices que cette marâtre a fait subir à cette enfant. Moi qui ai eu trois enfants et qui n’ai jamais osé lever la main sur eux ni les semoncer de quelque façon de peur de contrecarrerleur équilibre, vous comprendrez que ça me perturbe de savoir que des adultes peuvent se rendre aussi loin dans l’horreur face à de petits êtres sans défenses.

Quand on sait les précautions extrêmes qui sont prises pour donner des enfants en adoption, même chose bien souvent pour les enfants de la DPJ qui sont confiés à des familles d’accueil, c’est quand même insensé de penser que certains enfants puissent naître dans des familles où les parents manquent de tête à ce point. Car le papa de la petite partageait quand même la vie de cette méchante personne. Il ne pouvait pas ignorer ce qu’elle faisait endurer à sa fille.

Chaque enfant constitue une partie de l’avenir de son pays, et c’est de notre devoir de veiller à lui donner le meilleur, dans toutes les sphères de sa vie, pour qu’il grandisse sainement et devienne un atout pour l’ensemble de sa collectivité. J’ai regardé grandir mes enfants en n’oubliant jamais que c’était de mon devoir d’en faire des citoyens exemplaires dont je serais fière.

Quand on sait que depuis presqu’un an et demi on vit chacun chez soi, loin du regard des enseignants et des voisins, nombreux peut-être sont les enfants qui ont vécu l’enfer sans que personne n’intervienne. Et ça, ça fait peur ! Jamais je n’aurais pu penser qu’une chose aussi horrible puisse se produire dans un pays comme le nôtre où même la fessée est interdite par la loi.

Il m’est venu une idée folle ce matin en me levant. Pourquoi ne formerions-nous pas un collectif de grands-parents dont la mission serait de faire campagne pour protéger nos tout-petits ? Après tout, nous et eux constituons les deux extrêmes du genre humain. Celui par qui tout arrive et celui où tout se finit !

Une mamie impliquée dans sa société

Et pourquoi vous ne seriez pas l’initiatrice d’un aussi beau mouvement collectif ? Comme je le dis dans une de mes conférences « La vie vaut la peine d’être vécue, à la condition de la vivre en entier, quel que soit notre âge ! » Ce serait une manière éclatante de faire preuve de votre vitalité en même temps qu’un formidable legs à laisser à ceux et celles qui vous suivront.