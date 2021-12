Le masque en tout temps pour les élèves du primaire de la région de Québec

Depuis vendredi, les élèves de la première à la sixième année des secteurs Québec-Nord, Québec-Sud et Portneuf desservis par le CIUSSS de la Capitale-Nationale doivent porter le masque en tout temps.

«Les enfants de 12 ans et moins représentent la majorité des cas, actuellement. Il n’est donc pas surprenant que le virus s’introduise dans les écoles, forçant de plus en plus l’isolement communautaire de certains jeunes et parfois la fermeture de groupes-classes ou d’activités de loisir», explique le Dr André Dontigny, directeur de santé publique au CIUSSSCN, dans une lettre acheminée aux parents le 8 décembre dernier.

«Nous remarquons aussi que, dans les milieux très affectés, plusieurs jours se sont écoulés avant que les enfants passent un test de dépistage pour la COVID-19, malgré le fait qu’ils avaient des symptômes. Ceci fait en sorte qu’ils ont fréquenté leurs camarades de classe pendant une longue période alors qu’ils étaient contagieux. Ceci mène à un plus grand nombre d’enfants infectés au total», ajoute-t-il.

Comme l’avait indiqué le Dr Dontigny plus tôt cette semaine, cette mesure a pour objectif de réduire la transmission de la COVID-19 et les expositions au virus chez les jeunes, et d'ainsi éviter les isolements à la maison. Le Dr Dontigny ajoutait souhaiter «une situation en contrôle» pour la période des Fêtes.

Par ailleurs, on a appris jeudi que tous les enfants du primaire et du préscolaire recevraient d’ici Noël une boîte de cinq tests de dépistage rapide. Le Québec a reçu à ce jour plus de 3 millions de tests sur les 10 millions demandés à Ottawa. Les tests de dépistage rapide seront distribués dans les régions où les cas sont à la hausse.

