Le Rallye Lévis

La Chambre de commerce de Lévis est fière de promouvoir l’achat local grâce au Rallye Lévis, Localement surprenant! Une activité ludique à faire entre amis ou en famille pour redécouvrir les commerces locaux.

Ce rallye s’effectue sur trois parcours dans trois secteurs de Lévis : Est, Ouest et Centre. Repérez les indices affichés dans les vitrines des commerces participants afin de compléter une charade et participez au concours grâce à la réponse obtenue! Chaque charade est composée de quatre indices et une charade anime chaque parcours. Plus de 3 000$ en cartes-cadeau des commerces participants, tous membres de la Chambre de commerce de Lévis, feront des heureux au cours du Rallye. Quelle belle façon de faire rayonner nos membres et nos commerces locaux!

► Détails, commerces participants et concours : cclevis.ca