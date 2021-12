Les cas grimpent, mais la vaccination progresse aussi

Devant la hausse de plus de 200 % des nouveaux cas de la dernière semaine, le CIUSSS de la Capitale-Nationale se dit satisfait de savoir que 60 % des jeunes de 5 à 11 ans sont déjà vaccinés ou le seront avant les Fêtes.

La directrice de la vaccination, Patricia McKinnon, s’est dite heureuse de la réponse des parents jusqu’à maintenant. Surtout dans un contexte de hausse des cas, la Capitale-Nationale confirmant 130 nouvelles infections vendredi tandis que la province franchit la barre des 2000 cas.

Pour Québec, la hausse aura été fulgurante dans les cinq derniers jours, passant d’une trentaine de cas quotidiens, en début de semaine, à 130 vendredi. D’ailleurs, 36 éclosions sont actuellement actives dans la Capitale-Nationale, dont 17 dans des écoles primaires.

Depuis vendredi, le masque est redevenu obligatoire en tout temps dans les écoles primaires de la région. La même décision a aussi été élargie aux écoles de Lévis et de Lotbinière, sur la Rive-Sud.

C’est pour ces raisons que le CIUSSS de la Capitale-Nationale indiquait, en début de campagne, que son objectif était d’atteindre au moins « 60 % avant Noël », notamment pour éviter les risques de transmission dans les rassemblements familiaux.

À ce jour, 18 421 jeunes ont déjà reçu une dose et 14 403 ont un rendez-vous et seront vaccinés d’ici le 21 décembre, sur le total de 55 700 jeunes.

Une centaine d’écoles restantes

Pour ce qui est de la vaccination dans les écoles, elle occupe une part moins importante que prévu dans la Capitale-Nationale. Le CIUSSS avait prévu une capacité vaccinale allant jusqu’à 40 % des 55 000 jeunes en milieu scolaire ; or seulement 15 % y ont actuellement été vaccinés.

Cinq mille deux cents (5200) jeunes ont été vaccinés dans les 73 écoles visitées jusqu’à présent. Le CIUSSS dit avoir bon espoir de visiter l’ensemble de la centaine d’écoles restante d’ici le 21 décembre.

Les 0-4 ans à venir ?

Et pour la suite, Patricia McKinnon a admis à mots couverts que la vaccination des quatre ans et moins était dans les cartons.

« On va attendre qu’il soit approuvé par Santé Canada et suite à ça, dès qu’on va avoir l’autorisation, on va se mettre en branle », affirme la gestionnaire, précisant que les ajustements nécessaires seraient faits dans les cliniques pour « vacciner des petits bébés ».

À la fin novembre, le fédéral avait déjà indiqué que des études cliniques étaient en cours.

« Je ne peux pas vous dire exactement quand ces résultats seront disponibles. [...] Je pense que tout cela est bien avancé », avait déclaré à CBC Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique du Canada.

Une hausse rapide des cas dans la région

Évolution dans les cinq derniers jours

Capitale-Nationale

Lundi : 39 cas

Mardi : 64 cas

Mercredi : 72 cas

Jeudi : 86 cas

Vendredi : 130 cas

Pourcentage d'augmentation : 233 %

Chaudière-Appalaches