L’Océanic veut retrouver le chemin de la victoire

RIMOUSKI | L’Océanic de Rimouski tentera de mettre fin à une vilaine séquence de cinq revers consécutifs en recevant les Huskies de Rouyn-Noranda ce samedi dans le premier match d’un programme au Bas-Saint-Laurent.

L’Océanic a glissé de plusieurs rangs au classement général de la LHJMQ en raison de ses récents insuccès. «Quand nous étions dans le Top 10 au Canada, je vous disais que je ne regardais pas le classement. C’est toujours la même chose. Ce qui compte pour moi, c’est la façon de jouer. Cette semaine à l’entraînement, nous avons travaillé plus en atelier sur des aspects qu’on voulait améliorer. Il faut retrouver nos repères», a commenté l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil.

Le pilote assure que tout n’est pas noir. «Nous avons dominé dans les chances de marquer dernièrement. Les rebonds qui nous étaient favorables en début de saison ne le sont plus et certains gars qui produisent moins offensivement commencent à serrer à peu trop le bâton. On ne donne pas grand-chose, mais tout ce qu’on donne est coûteux», a-t-il analysé.

Générer plus d’offensive

Face aux Huskies, Serge Beausoleil veut voir ses gars continuer à améliorer leur jeu et à travailler de meilleure façon «parce qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, à commencer par nos marquages devant notre filet qui sont névralgiques en ce moment.»

L’entraîneur souhaite voir ceux qui traversent une disette en offensive, notamment son premier trio qui a été blanchi de la feuille de pointage lors des trois derniers matchs, être en mesure de se relancer. Serge Beausoleil n’exclut pas l’idée de jongler avec ses trios afin de tenter de créer une étincelle. «Il faut les aider et se rappeler que quand on met de l’ardeur au jeu, il arrive de bonnes choses. Il ne faut pas se décourager. Il faut continuer de travailler».

Des cas douteux

Un virus a affecté quelques joueurs cette semaine, dont Luka Verreault qui est un cas douteux pour les deux parties contre les Huskies. Il ne s’est pas entraîné de la semaine. L’attaquant suisse Louis Robin devrait aussi rater les deux matchs. Il doit quitter Rimouski le 15 décembre pour se rapporter au camp final de sélection de l’équipe nationale junior de son pays. «On va voir comment je progresse d’ici là», a lancé le joueur de 18 ans qui s’est entraîné sans équipement cette semaine.

C’est Patrik Hamrla qui sera le gardien partant samedi, lui qui doit quitter dans les heures suivantes pour aller compléter sa formation académique en République tchèque. Il passera Noël dans sa famille et il sera de retour à temps pour le match du 27 décembre à Drummondville.