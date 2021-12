Marc Bergevin louangé par un ancien joueur

Marco Scandella n'a peut-être joué que 20 matchs avec les Canadiens, mais son passage à Montréal restera gravé dans son coeur à jamais.

Lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, vendredi, le défenseur de la LNH a tenu à remercier son ancien directeur général, Marc Bergevin, pour lui avoir donné la chance de réaliser un rêve.

«Dans les dix ans qu'il a été à Montréal, je trouve qu'il a fait du très bon travail. J'ai juste des bonnes choses à dire sur Marc et je lui souhaite le meilleur pour le futur. Il m'a donné la chance de réaliser mon rêve avec les Canadiens.»

Celui qui évolue maintenant avec les Blues est satisfait du début de saison de son équipe.

«Ça va très bien. On a eu quelques blessures, mais notre équipe a beaucoup de profondeur. On a des jeunes joueurs comme Jordan Kyrou et Robert Thomas qui ont vraiment élevé leur jeu. Je pense qu'on est plus dynamique offensivement.»

Scandella note également une différence importante dans le jeu de son équipe en comparaison avec l'an dernier.

«On bouge mieux la rondelle et les défenseurs aident plus à l'attaque que l'an dernier. On jouait un peu plus en arrière, mais on a des joueurs qui sont capables de faire des gros jeux. On a des gars comme Torey Krug, Justin Faulk, Colton Parayko et Scott Perunovich. On commence à trouver notre jeu. Ce n'était pas une question de talent, c'était la confiance. Notre style a changé cette année. Ce n'est que le début, je pense qu'on peut s'améliorer beaucoup plus encore.»

En ce qui concerne les objectifs des Blues, le Québécois ne s'en cache pas. L'équipe vise les grands honneurs.

«On veut faire les séries et se rendre loin dans les séries, mais je pense que c'est vraiment tôt dans la saison. Notre fiche est comme elle est, mais plusieurs joueurs ont manqué beaucoup de matchs. Nous sommes contents de où nous sommes, mais on peut s'améliorer et on travaille pour s'améliorer.»

