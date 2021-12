Mikaël Kingsbury s’en va en finale

Le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury a assuré sa place en finale de l’épreuve des bosses de la Coupe du monde d’Idre Fjäll, en Suède, vendredi.

Le Québécois a pris le troisième rang des qualifications avec 82,47 points, derrière le Japonais Ikuma Horishima (83,58) et le Français Benjamin Cavet (82,57). Le «Roi des bosses» tentera de répéter ses accomplissements de la semaine dernière, durant laquelle il avait obtenu la 66e victoire de sa carrière en Coupe du monde à Ruka, en Finlande.

En tout, six représentants de l’unifolié figureront parmi les 16 finalistes en action, samedi. Kerrian Chunlaud et Gabriel Dufresne, respectivement 14e et 15e en qualification avec 78,06 et 77,61 points défieront le parcours.

Du côté féminin, Justine et Chloé Dufour-Lapointe ont amassé dans l’ordre 75,68 et 72,67 points pour terminer neuvième et 15e de l’étape qualificative, de sorte qu’elles prendront part à la finale. Leur compatriote Sofiane Gagnon (76,06), septième, y sera également, tandis que Valérie Gilbert (72,04) a manqué son coup de peu, finissant 17e.