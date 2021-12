Offrir la santé en cadeau

Rendez le temps des fêtes significatif en vous engageant avec la Fondation du CHU de Québec! Car, au-delà de l’acte médical, adoucir les soins fait toute la différence pour les patients comme pour leurs proches.

Année après année, la Fondation finance des initiatives et des équipements qui permettent aux patients, qu’ils soient adultes, bébés naissants, adolescents ou en fin de vie, de recevoir des soins plus humains. Ces attentions font du bien ou aident à traverser les derniers moments de manière plus paisible. C’est une raison différente de donner qui prend tout son sens au quotidien.

Quelques exemples de projets et d’équipements qui changent tout : - lit extensible en largeur afin de permettre aux parents d’un enfant en fin de vie de profiter des derniers instants tout près de lui - doux services aux soins palliatifs adultes : massothérapie, zoothérapie, réflexologie, moulage des mains, et autres - matériel pour stimulation cognitive en gériatrie - armoires chauffantes pour couvertures en imagerie médicale et en salle de traitements - casques réfrigérants pour les patient(e)s du Centre des maladies du sein - piste de course avec petite voiture électrique pour les enfants qui se rendent en salle d’opération

Et vos dons permettront d’en faire plus encore! En cette période de réjouissance et de partage, merci de donner à la santé. Merci de soutenir la Fondation du CHU de Québec: https://fondationduchudequebec.org