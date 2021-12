QS «parlable» pour un 3e lien qui serait consacré uniquement au transport en commun

Québec solidaire, qui fait la guerre au projet de tunnel Québec-Lévis, demeure «parlable» pour un troisième lien qui serait consacré exclusivement au transport en commun.

En dressant son bilan de fin de session, le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a martelé que le troisième lien promis par la CAQ est une «gigantesque supercherie».

«La CAQ est en train de perdre ce débat», a signalé M. Nadeau-Dubois, en félicitant ses collègues Catherine Dorion et Sol Zanetti d'avoir mobilisé des centaines de personnes contre ce projet au cours de l’automne.

Interrogée sur ce que son parti propose au lieu du projet de tunnel porté par la CAQ, Manon Massé, co-porte-parole de Québec solidaire, a d’abord rétorqué: «Ce qu’on a dit, et je le répète, nous, pour le transport en commun, pour le transport collectif, on est “parlables”, on est prêts à jaser.»

«Il faut régler le problème de congestion»

«Si c’est du transport en commun, on est “parlables”», a plus tard confirmé M. Nadeau-Dubois.

«Parce qu’on n’est pas des gens dogmatiques. Il faut régler le problème de congestion à Québec», a-t-il continué, sans être plus précis sur la forme.

«On ne le sait pas, si ce serait un tunnel, un téléférique, un pont flottant, une desserte d’hélicoptère», a-t-il ironisé.

Le chef parlementaire de Québec solidaire a laissé entendre que ce sont «la CAQ ou des journalistes bien intentionnés» qui ont amené l’idée «d’un hypothétique-peut-être-projet qui n’existe pas, qu’on n’a pas vu, puis qui serait juste du transport en commun».

Or c’est plutôt sa députée de Taschereau, Catherine Dorion, qui a mis en avant cette proposition le 19 mars dernier.

Avec un troisième lien réservé «uniquement» au transport en commun, «il y aurait un super beau développement du centre-ville de Québec, dans l'endroit où ça va déboucher, et du centre-ville de Lévis», avait fait valoir la députée de Taschereau.

«Ça pourrait faire quelque chose d'extraordinaire, honnêtement. Et ça, moi, je serais pour, j'appuierais ce projet-là», avait-elle indiqué.

«J'ai déjà dit que je suis pour ça, qu'on serait pour ça», a-t-elle réaffirmé le 25 mai dernier, après le dévoilement officiel du projet par le gouvernement.

«On est ouverts», répète Dorion

Relancée dans les corridors du parlement, vendredi, Mme Dorion a répété: «Notre position, c'est qu'on est “parlables”, on est ouverts à tous les projets de transport en commun.»

À propos de l’idée plus précise d’un tunnel sous-fluvial consacré uniquement au transport collectif, Mme Dorion a encore dit: «On serait enthousiastes à regarder ça», même si cela nécessiterait la production de tonnes de béton et, donc, de GES.

«C'est sûr, ça ferait partie des choses à considérer, voir: c'est-tu la meilleure chose, un tunnel?» a-t-elle laissé tomber.

Le gouvernement caquiste a par ailleurs consenti, au Salon bleu, à l’adoption d’une motion de Québec solidaire réclamant qu’aucune somme provenant du Fonds vert ne soit destinée au projet de troisième lien.

