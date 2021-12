Quartiers d'ici: Lebourgneuf, au cœur de Québec

Ce reportage a été réalisé en partenariat avec le courtier immobilier Pierre-Olivier Vear.

Plusieurs grandes artères de Québec menant aux quatre coins de la ville desservent le quartier Lebourgneuf, faisant de ce secteur un centre névralgique apprécié pour sa facilité d’accès, ses services à profusion, ses activités en tout genre et ses développements récents.

Plusieurs se souviendront qu’il y a précisément quarante ans, lors de l’inauguration des Galeries de La Capitale en 1981, le centre commercial n’était entouré que de terres agricoles, dont plusieurs fut laissées à l’abandon. Dès les années 70, la Ville de Québec a partagé ses idées de grandeur pour développer ce secteur. On parlait alors de passerelles pour piétons, d’immeubles en hauteur entourés de végétation et même d’un monorail suspendu pour se rendre au centre-ville de Québec. Bien que les projets initiaux aient été modifiés au fil du temps, aujourd’hui, le quartier grouille de vie avec ses entreprises, ses commerces, sa vie communautaire, ses quartiers résidentiels et ses parcs.

Développement récent

Au début des années 2000, le prolongement du boulevard Robert-Bourassa a contribué à la croissance du secteur, qui depuis, est en pleine ébullition. Les employeurs ont sauté sur l’occasion d’établir leur entreprise dans ce quartier offrant l’espace nécessaire pour accueillir leurs infrastructures et la possibilité de mettre à la disposition des employés et clients des stationnements gratuits. Des boutiques, des épiceries, des pharmacies, des restaurants, des quincailleries, des endroits gourmands, des bureaux, des services de santé, des services professionnels, etc., animent aujourd’hui le quartier.

On bouge!

Et lorsque les résidents et travailleurs ont des fourmis dans les jambes, le parc de l’Escarpement, le parc Chauveau, le parc des Prés-Verts, la piste cyclable, les terrains de sports, les patinoires, le centre communautaire et une foule d’autres installations sportives permettent de dépenser leur énergie. Petits et grands demeurent actifs à Lebourgneuf en pratiquant leurs activités préférées!

Y faire son nid

Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus de gens s’établissent dans ce quartier central. Entre 2001 et 2021, la population du secteur a augmenté de 50%. La moyenne d’âge de la population est de 44 ans et il s’agit surtout de personnes seules ou de couples avec peu d’enfants.

Les habitations se sont aussi multipliées sur le territoire. Des condos en abondance, mais aussi des résidences unifamiliales et des copropriétés. Le prix médian des maisons est de 400 000$, alors que pour devenir propriétaire d’un condo il faut compter 235 000$. Lebourgneuf accueille l’une des plus dispendieuses maison à vendre dans la région de Québec présentement, dont le prix s’élève à 4 650 000$.

À la carte

Le quartier Lebourgneuf est né de la combinaison de Charlesbourg Ouest et de Neufchâtel, ce qui explique son nom. Il fait partie du quartier Neufchâtel-Est – Lebourgneuf, l’un des trois quartiers qui forment aujourd’hui l’arrondissement Les Rivières. Il s’étend d’ouest en est de la rivière Saint-Charles à l’autoroute Laurentienne, puis du sud au nord de l’autoroute Félix-Leclerc aux limites de Saint-Émile.

