Saguenay: un cadre a pincé pendant 15 ans les parties génitales de son employé

Un employé-cadre de la ville de Saguenay qui s'est amusé pendant 15 ans à pincer les parties génitales d'un subordonné s'en sort sans casier judiciaire.

Yves Gagné a obtenu une absolution conditionnelle vendredi matin au Palais de justice de Chicoutimi pour les voies de fait qu'il a admis avoir commis.

L'homme de 59 ans s'est amusé pendant 15 ans à pincer les parties génitales d'un employé qui travaillait sous son autorité. Il lui arrivait aussi de se frotter contre lui ou encore de lui mettre un doigt baveux dans l'oreille.

Ses mauvaises manies ont cessé en 2015 lorsqu'il a été muté dans un autre département de la ville. Or, la victime, elle, n'a jamais oublié et a porté plainte en 2020.

«Le juge souligne clairement dans sa décision qu'il ne faut pas faire ça, qu'un comportement de harcèlement envers un subalterne, c'est proscrit», a indiqué l'avocat de l'accusé, Me Jean-Marc Fradette qui assure que son client a retenu la leçon.

Thérapie

Selon Me Fadette, M. Gagné a entrepris une thérapie «pour comprendre son comportement et évidemment éviter que ça se reproduise».

Le cheminement positif de l'accusé a convaincu le tribunal qu'une absolution conditionnelle, jumelée à une probation de deux ans, est appropriée dans son cas.

La représentante du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Nicole Ouellet, réclamait 90 jours de prison à purger les fins de semaine.

«Dans les milieux de travail où il y a beaucoup d'hommes, il se passe toutes sortes de choses et se dit aussi des choses qui ne sont plus acceptables aujourd'hui, mais pendant des années, ça se tolérait, un peu comme dans les vestiaires au hockey, a expliqué le criminaliste. Déjà, ce dossier éduque les gens qui pensent avoir une certaine latitude pour agir de la sorte.»

Le message à retenir selon la procureure de la Couronne, c'est l'importance de dénoncer.

«J'ai de la difficulté à penser qu'antérieurement ça passait mieux ce genre de comportement là. C'était probablement des crimes qu'on mettait sous silence, mais il faut se rappeler que le système de justice est là pour accompagner les victimes. Il ne faut pas hésiter à dénoncer ce type de crime là», a-t-elle affirmé.

Yves Gagné devra aussi effectuer 200 heures de travaux communautaires et faire un don de 2000 $ au centre d'aide aux victimes d'actes criminels.

Il est toujours à l'emploi de Saguenay et espère y rester.

«Il n'a pas de casier judiciaire donc je verrais très mal l'employeur congédier mon client maintenant, surtout qu'il travaille toujours pour la ville, six ans après les événements», a mentionné Me Fradette rappelant aussi que son client et la victime ne travaillent plus dans le même secteur depuis ce temps.

La Ville de Saguenay refuse de dire si elle a l'intention de sévir contre M. Gagné sous prétexte que tous les dossiers de ses employés sont de nature confidentielle.