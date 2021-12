Selon Best Buy, voici les tendances technos qui ont marqué 2021

On dira tout ce qu’on voudra, c’est bien ce que nous achetons qui confirme les succès commerciaux et, à l’inverse, ce que nous n’achetons plus qui relèguent des produits aux oubliettes.

Et avec les perturbations économiques, sanitaires et technologiques, bien des choses ont changé. Pensons au confinement généralisé qui a envoyé des millions de travailleurs au télétravail à domicile.

La chaîne de produits électroniques Best Buy (BB) a publié cette semaine sa liste de 21 tendances technos qui ont marqué l’année.

Best Buy

Les consoles de jeux

L’engouement des jeux vidéo connaissait depuis plusieurs années une solide croissance avant la pandémie. Pendant cette dernière, la demande des moniteurs de jeu cette année a connu un gain de 30 % chez BB.

À cause du télétravail, la demande est encore plus forte du côté des ordinateurs pour lesquels BB enregistre une augmentation de 50 %.

Best Buy

À plus large échelle, les jeux populaires sont devenus de véritables milieux d’expression et de socialisation. Selon Statistica, par Dentsu, les gens dépensent par année plus de 61 milliards de dollars globalement uniquement en intrajeux (in-game), une rondelette somme qui devrait augmenter de 21 % d’ici 2025.

Best Buy

Boom pour les casques de réalité virtuelle

Restons dans le domaine des jeux où les casques de réalité virtuelle se sont retrouvés dans les chaumières à un rythme effréné. En 2020, les ventes de casques ont été littéralement catapultées en atteignant 200 % d’augmentation et de 50 % cette année alors que la saison du magasinage des fêtes n’est pas encore terminée.

Best Buy

Des drones à profusion

Voilà des jouets sophistiqués pour ne pas dire fragiles qui m’ont toujours surpris à cause du risque très élevé d’écrasements au sol ou contre un arbre. Malgré ces appréhensions, les ventes de ces petits objets volants téléguidés à caméra se sont envolées de 25 %.

Best Buy

Les imprimantes jet d’encre font un retour

Qui n’a pas été échaudé par ces imprimantes jet d’encre couleur peu chères, mais très dispendieuses à l’usage ? Moi si, et il y a quelques années, la grosse imprimante 11x17 po à huit cartouches s’est retrouvée au recyclage pour être remplacée par un modèle laser. Mais les fabricants ont refait leurs devoirs pour nous proposer des imprimantes certes plus chères, mais très économiques dotées de généreux réservoirs d’encre.

À cause du télétravail, imprimer à domicile est redevenu nécessaire et les consommateurs ont pu faire le plein d’imprimantes jet d’encre à grands réservoirs. Cela s’est chiffré par des ventes en hausse de 60 %. Lisez ici mon article sur le modèle Ecotank 4760 d’Epson.

Best Buy

Montres intelligentes et dispositifs d’aide au sommeil

Qui dit pandémie dit stress dit problèmes de sommeil. Les ventes de tout ce qui touche aux technologies du sommeil ont bondi de... 100 % en douze petits mois. Pour les écouteurs boutons, les ventes sont exponentielles, 230 %, suivis par les appareils à bruit blanc.

Best Buy

Best Buy

