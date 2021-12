Stéphane Handfield officiellement candidat du Parti Québécois dans Masson

Le chef du Parti Québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé vendredi la candidature de Stéphane Handfield dans la circonscription de Masson.

«Nous avions promis des candidatures de qualité et c’est exactement ce que nous livrons. Je suis très heureux de voir quelqu’un de connu et respecté comme Stéphane Handfield joindre les rangs en vue des élections de 2022. Nous sommes en train de former une solide équipe et ce n’est que le début!», a déclaré Paul St-Pierre Plamondon par voie de communiqué.

Stéphane Handfield, qui est avocat en droit de l’immigration, s’intéresse aux questions d’immigration et de langue française. «Il va falloir que nous arrêtions de nous mettre la tête dans le sable: le bilinguisme au Canada n’existe pas», a-t-il indiqué à ce sujet, vendredi, estimant que le gouvernement fédéral nuit aux intérêts du Québec.

M. Handfield dénonce également le laxisme du fédéral en lien avec le chemin Roxham et souhaite voir le Québec avoir le plein contrôle sur sa frontière: «La réouverture du chemin Roxham n’est pas la solution. Sans régler le problème de l’Entente sur les pays tiers sûrs, on ne fait que déplacer un problème qui est important».