Une peintre québécoise à la renommée internationale flouée par une galeriste

Une peintre québécoise qui a eu à découdre avec une galeriste lui devant plus de 14 000 $ met en garde les aspirants artistes contre de possibles abus de confiance.

«Quand quelqu’un croit en notre travail, on y croit facilement», a confié vendredi l’artiste Zabel au micro de Geneviève Pettersen sur QUB radio.

«Quand tu rêves d’en vivre, je pense que c’est une clientèle encore plus à risque pour des personnes qui seraient malveillantes.»

Un rêve qui se transforme en cauchemar

L’artiste qui vivait déjà de son art, à l’époque où les faits reprochés se sont produits, cherchait à ce moment dans sa carrière à percer en dehors du pays.

Après quelques recherches, elle s’associe à la galeriste Marie-Josée Laberge et son entreprise MJ Laberge Gallery pour la représenter.

Pendant un an et demi, les toiles de Zabel sont exposées dans des grandes villes américaines comme San Francisco et New York où plusieurs amateurs d’art achètent ses œuvres.

«Ma carrière allait bien ici, mais j’ai mis toute mon énergie pour monter les États-Unis parce que ça fonctionnait», a expliqué l’artiste.

À un certain moment, la peintre se retrouve toutefois incapable de se faire payer par Mme Laberge.

«La communication a été difficile et je n’ai jamais eu mon chèque», a résumé l’artiste.

«J’ai sombré, j’en revenais pas»

Après plusieurs tentatives de se faire remettre l’argent qui lui est dû pour ses ventes de toiles, la peintre décide finalement en 2018 de faire appel aux tribunaux.

«Émotivement, ça l’a été dur à vivre d’arrêter tout ça et d’avoir à se relever, s’est rappelé l’artiste. Je n’arrivais plus à peindre.»

Elle a finalement obtenu gain de cause en octobre 2020, la juge ordonnant à la galeriste et à son entreprise de remettre plus de 14 000 $ en dédommagement à Zabel.

À ce jour, Zabel n’a cependant pas encore vu la couleur de cet argent.

«D’arriver à un résultat comme ça après autant de rêves et d’espoirs, c’est assez destructeur», a-t-elle laissé tomber.

Heureusement, l’artiste a repris ses pinceaux depuis et s’est remis à présenter ses œuvres à l’international.