Variant Omicron: appel au dépistage à Montréal

Les adeptes du centre d’entraînement Buzzfit Kirkland et du Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux, à Montréal, font l’objet d’un appel au dépistage de la COVID-19 en raison du variant Omicron.

Plus précisément, l’appel de la santé publique s’adresse aux gens qui sont allés s’entrainer au Buzzfit les 1er, 5 et 6 décembre chaque fois entre 16 h et 18 h.

Dans le cas du centre communautaire, seules les personnes qui se trouvaient sur place le 4 décembre, entre midi et 14 h, sont invitées à se faire dépister.

«Même si vous êtes adéquatement vaccinés et n’avez pas de symptômes, nous vous recommandons de vous faire dépister pour la COVID-19 dans l’un des deux centres de dépistage suivants: sur le terrain de l’Hôpital général juif ou au CLSC Parc-Extension. Il s’agit, pour le moment, des seuls centres dont le laboratoire est en mesure de détecter le variant omicron à Montréal», a indiqué la Santé publique de Montréal.

À ce jour, sept cas du variant Omicron ont été officiellement confirmés dans la province par l’Institut national de la santé publique du Québec. À ce nombre s’ajoutent quatre cas présomptifs qui font l’objet d’une évaluation.

