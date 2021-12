Wellington de saumon au kale

Cette recette spectaculaire saura charmer les plus critiques de vos convives. Un magnifique filet de saumon frais accompagné de champignons, de chou, de fêta et d‘une pâte feuilletée ne peut pas faire autrement qu’emmener bonheur et enthousiaste à votre tablée. Cette recette de Wellington de saumon est un essentiel pour cette période des fêtes et saura vous mettre en appétit par sa présentation et son parfum subtil.

► Cliquez ce lien, afin de consulter la version détaillée de la recette.