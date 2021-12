CHABOT, André



À son domicile, le 30 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur André Chabot, époux de madame Micheline Davis, fils de feu moniseur Paul-Émile Chabot et de feu madame Gabrielle Laberge. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Patrick; ses frères et soeurs: René (Nicole Paradis), Chantale (Jacques Tremblay) et Claude; son beau-frère et sa belle-soeur: Guy Renaud et Michèle Davis; ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fonds Martine Chabot, école de réadaptation, Université de Montréal.à compter de 9 h.