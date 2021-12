BOURQUE, Micheline



À l'Hôpital Général de Québec, le 21 novembre 2021, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Micheline Bourque, fille de feu madame Louisette Chrétien et de feu monsieur Wilfrid Bourque. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle était la sœur de: feu Robert, André (Pauline Ferland), feu Roland, Louise, Pierre (Lisette Lemieux), Monique (Richard Dufresne), Denis et Michel (Manon Carrier). Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués à notre soeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, téléphone: 418 683-2323, site web: www.operationenfantsoleil.ca ou à l'Association pulmonaire, téléphone: 1-888-768-6669, site web: www.pq.poumon.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.