LAGUEUX, René



À l'Unité de soins palliatifs de l'Hôpital Laval de Québec, le 3 décembre 2021, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur René Lagueux, époux de feu madame Lorraine Dinelle. Il demeurait à Sainte-Foy (Québec). Il laisse dans le deuil sa fille Bianca et son frère Guy (Gilda Fournier), ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses ami(e)s et anciens compagnons (Local 2182). Vos témoignages de sympathie peuvent être traduits par un don à la Popote roulante de Ste-Foy Inc. (popoteroulantestefoy@bellnet.ca ou 418-654-9017), dont les généreux bénévoles ont su apporter à René un peu de soleil au quotidien, et/ou un don à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (https://fondation-iucpq.org/je-donne/) dont le personnel soignant a accompagné René avec compassion durant sa fin de vie.Vous pourrez revenir consulter le site web à compter du 15 avril 2022 pour connaître la date et l'heure des funérailles.Il a été confié au