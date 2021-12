LAVOIE, Marc-André



À sa résidence, le samedi 27 novembre lors d'un repas festif, Marc-André nous a quittés. Il est allé rejoindre ses parents feu Irma Savard et feu Hercule Lavoie. Après 5 ans d'une longue maladie, il laisse dans le deuil sa conjointe Nicole Prémont; ses enfants: Julie et Frédéric (Christine Mercier); ses petits-fils: Emmanuel, Alexandre et Guillaume Lavoie. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Marielle Prémont (feu Arthur Mercure), Paul Prémont (feu Monique Bérubé), Sylvain Prémont (Michèle Lemay), André Prémont (Marthe Dionne), feu Marie-Marthe Prémont; ses neveux et nièces: Dominique, Geneviève et Caroline Mercure, Annie Prémont, Pierre et Jean Prémont, Sébastien, Stéphane et Érick Prémont ainsi que de bons et fidèles amis.La famille vous accueillera à l'église, une heure avant la cérémonie, soit à compter de 10h. Toute notre reconnaissance au Dre Lucie Beaulieu pour son professionnalisme, son humanité et son grand dévouement. Merci également au personnel extraordinaire du CLSC pour leur présence assidue, leur enthousiasme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.