LÉVESQUE, Normand



À l'Hôpital de Montmagny, le 24 novembre 2021, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Normand Lévesque, époux de madame Hélène Plourde. Il était le fils de feu monsieur Benoit Lévesque et de feu dame Simone Lavoie. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la salle commémorative du, à compter de 9h30.et les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée de Montmagny.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Hélène, ses enfants : Martin (Manon Provencher), Annie (Éric Lapointe), Benoit (Marie-Josée Guimond), ses petits-enfants : Philippe Lévesque, Mélanie Morin, Normand Jr Morin, Gabrielle Lévesque, Thomas Lapointe, ses sœurs : Francine (Marcel Couillard) et Claudine, sa belle-mère Mme Isabelle D'Amours, ses belles-sœurs de la famille Plourde : Céline (Jacques Royer) et Réjeanne (feu Bertrand Rivard),ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny et de l'unité de soins intensifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Montmagny : https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/La direction a été confiée à la